Siegesfeier der Brieftaubenvereine

Die Reisevereinigung Heroldshach mit den beiden Brieftaubenvereinen "Sturmvogel I" und "Sturmvogel II" veranstaltet die Siegesfeier für das Reisejahr 2019 am Sonntag, 26. Januar, ab 15 Uhr im Vereinslokal "Lindenhof" in Heroldsbach. Es stehen zahlreiche Ehrungen von Meisterschaften und auch überörtliche Ehrungen für die Brieftaubenzüchter an. red