Siegerpokale kommen aus dem 3-D-Drucker

Der Überparteiliche Wählerblock (ÜWB) Dormitz hat sich wieder am Sommerferienprogramm der Gemeinde beteiligt. Diskokegeln war angesagt, und 15 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren nahmen begeistert daran teil.

Den Ferienkindern machte der Nachmittag in der diskomäßig beleuchteten Kegelbahn in der Dormitzer Grundschule sichtlich Spaß. Ganz zeitgemäß kamen die drei Gewinnerpokale aus dem 3-D-Drucker. Vom ÜWB, der auch Essen und Trinken stellte, waren als Organisatoren Claudia Singer, Brigitte Körner, Marion Schmitt und Zweiter Bürgermeister Matthias Fuchs vor Ort. Die nächste Info-Veranstaltung des ÜWB findet am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Grüner Baum" statt. Das 18. Dormitzer Weinfest geht am Samstag, 3. November, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle über die Bühne. red