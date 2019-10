Siegerband wird gewählt

Die Bewerbungsphase ist vorbei, jetzt wird es spannend: Welche Bands setzen sich durch und erspielen sich einen Platz bei der R.I.O.!-Clubtour?

Am Freitag, den 25. Oktober, um 19.30 Uhr, stellen sich vier ausgewählte Bands dem Publikum in der Kulturschule Gößmannsreuth. Eine hochkarätige Jury entscheidet, wer den mitreißendsten Auftritt hat und somit die Region Bayreuth/Kulmbach bei der R.I.O.!-Clubtour im Frühjahr 2020 vertreten wird. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Veranstaltungsreihe "Rock in Oberfranken!" des Bezirks Oberfranken ist schon seit vielen Jahren fest in der Bandszene der Region verankert. Nachwuchsbands aus den Musiksparten Rock und Pop, Indie und Punk waren auch in diesem Jahr wieder dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Die vier regionalen Sieger gehen dann im Frühjahr 2020 gemeinsam auf Tour durch die oberfränkischen Clubs. Den Höhepunkt der Tour 2020 bildet das YourStage Festival in der Freiheitshalle Hof. Mit am Start ist die Kulmbacher Band "Adrenalize". red