Sieger spannender Matches

Die Handballmannschaft J III (Jahrgänge 2005 und jünger) des Alexandrinums konnte sowohl das Coburger Stadt- und Kreisfinale als auch das oberfränkische Bezirksfinale gewinnen. In einem spannenden Kreisfinale trafen die Alex-Jungs in der Angerhalle auf die Mannschaften vom Ernestinum und der Realschule Coburg II. Die Auslosung ergab gleich im ersten Spiel das eigentliche Finale zwischen dem Alexandrinum und dem Ernestinum. Beide Mannschaften mussten jeweils auf ihre stärksten Akteure verzichten, die gemeinsam auf einem Lehrgang der Bayernauswahl im Einsatz waren. Aber auch so lieferten sich die Akteure der verschiedenen HSC-Jugendmannschaften ein spannendes Match. Das Ernestinum erwischte den besseren Start und führte schnell mit zwei Toren. Gute Abwehrarbeit auf Alex-Seite und daraus resultierende Gegenstöße sorgten schließlich für den ausgeglichenen 11:11-Pausenstand. Es war klar, dass dieses Spiel bis zum Schluss spannend bleiben sollte. Durch eine kleine Umstellung in der Formation der Alexandriner bekam ihr Angriff mehr Durchschlagskraft. Es kam zum glücklichen 18:17-Erfolg der Alex-Jungs. Das abschließende Spiel gegen die Realschule CO II war dann nur noch Formsache. Das Alexandrinum führte schnell mit 15:3, wobei alle Bankspieler ihre Einsatzzeiten bekamen und mit teils sehenswerten Treffern zum verdienten 26:13-Erfolg beitrugen.

Mit diesen beiden Siegen war das Alexandrinum qualifiziert für das oberfränkische Bezirksfinale, das am 28. Januar in Münchberg ausgetragen wurde. Da die Alex-Jungs im Gegensatz zum Kreisfinale diesmal in Bestbesetzung antreten konnten, reisten sie mit viel Zuversicht und selbstbewusst an. Gleich im ersten Spiel traf man auf den hoch eingeschätzten Gastgeber. Das Spiel ging 15:9 aus. Anschließend musste das Alexandrinum gegen das Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim ran. Von Beginn an glänzte die Alex-Mannschaft wieder durch konsequente Abwehrarbeit und ließ kaum Torabschlüsse zu. Es gelang ein ungefährdeter 16:8-Erfolg.

Somit ist die Mannschaft qualifiziert für das nordbayerische Finale, das am Mittwoch ab 12 Uhr in der Coburger Pestalozzihalle ausgerichtet wird. Christian Nowak