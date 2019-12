Sieger gekürt

Der schon zur Tradition gewordene Preisdoppelkopf des kleinsten Windheimer Vereins, dem Stammtisch der Föss'n (Füchse), fand auch heuer wieder Anklang. Erster Vorsitzender Jürgen Büttner begrüßte interessierte Kartfreunde aus Nah und Fern, die in zwei Runden á 20 Spielen bei diesem anspruchsvollen Doppelkopfturnier die Gewinner ermittelten. Zwölf Karten in der Hand und bei "Für", "Gegen" , "Hochzeit" , Dullen-, Farb-, Geier- oder Wenzsolo wird jedes Spiel ein aufregendes. Zumal am Anfang niemand weiß, wer mit wem zusammenspielt. Der größte Trumpf ist die Herz-Zehn, die Schelln-As wird "Fuchs" genannt.Wolfgang Hertel setzte sich gegen seine Konkurrenten durch und nahm am Ende das Preisgeld, eine Urkunde und einen Wanderpokal entgegen. Zweiter wurde Michael Weigelt vor Marco Brummer. Letzter und damit "Gurkenkartler" war überraschend Uwe Grünbeck. Er bekam ein Glas Gurken und eine Doppelkopfkarte und versprach, fleißig zu üben. Alle Mitspieler zeigten sich dankbar, denn jeder bekam einen Preis. Büttner bedankte sich im Namen der Föss´n bei allen Spielern. Der Verein freue sich auch beim nächsten Mal wieder auf zahlreiche alte und neue Spieler. tk