Sieger des Vorlesewettbewerbs Englisch steht fest

Im Landratsamt Coburg wurde der Vorlesewettbewerb Englisch der 8. Klassen der Mittelschule durchgeführt. Insgesamt traten die besten Vorleser von sieben Mittelschulen des Landkreises Coburg gegeneinander an und kämpften in zwei Durchgängen um den ersten Platz.

Zunächst präsentierten die Teilnehmer einen Text ihrer Wahl, der von den begleitenden Lehrern sowie der Fachberaterin für Englisch an Mittelschulen, Kristina Otto, in den Entscheidungskriterien Lesetechnik und Interpretation bewertet wurde. In einem zweiten Durchgang musste die kritische Jury mit dem Vortrag eines unbekannten Textes überzeugt werden.

Alle Kandidaten hatten sich sehr gut auf den Wettbewerb vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung, so dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die ersten Plätze gab. Polat Cengiz von der Mittelschule Am Moos aus Neustadt bei Coburg überzeugte schließlich aufgrund seines besonders lebendig ausgestalteten und fehlerfreien Vortrags und belegte den ersten Platz. Schulamtsdirektor Uwe Dörfer überreichte allen Teilnehmern eine Urkunde sowie ein kleines Präsent und dem Sieger zudem ein vom Landrat gestiftetes Buchgeschenk. Polat Cengiz wird nun den Landkreis Coburg in der abschließenden Runde des Vorlesewettbewerbs auf Regierungsbezirksebene am 30. April in Bayreuth vertreten. red