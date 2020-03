Sieger bekamen die Saukette umgehängt

Das Sauschießen der Gässla Elf hat eine lange Tradition und erfreut sich stets großer Beliebtheit. Dabei haben alle mit dem Schießen sonst wenig zu tun. Meistens liegt der letzte Schuss ein Jahr zurück, und da bedarf es doch immer einiger Tipps, wie man so ein Luftgewehr in Händen hält. Die Aufsicht am Schießstand hatte Schützenmeister Reinhold Göhl von der Schützengesellschaft. Die Preisverteilung nahm Vorsitzender Christoph Schlögl vor. Als Saukönigin 2020 zeichnete der Vorsitzende bei den Frauen Manuela Walther aus. Sie war ein Jahr zuvor noch Schlumpschützin gewesen. Zum Ersten Ritter kürte er Martina Wagner und zum Zweiten Ritter Martina Gick. Schlumpschützin wurde Elke Jähnel. Bei den Männern wiederholte Wolfgang Dill seinen Erfolg vom letzten Jahr und ließ sich erneut die Saukette als Sieger überhängen. Erster Ritter wurde Jürgen Jähnel und Zweiter Ritter Elko Wohlrath. Schlumpschütze bei den Männern wurde Rudolf Brandner. Zuvor hatten sich alle das Essen schmecken lassen und blieben anschließend in fröhlicher Runde sitzen. che