Sieger beim Planspiel Börse stehen fest

Die Sieger beim Planspiel Börse 2018 der Sparkassen - vom 26. September bis 12. Dezember spekulierten wieder zahlreiche Bamberger Schüler-Gruppen mit einem fiktiven Startkapital in Höhe von 50 000 - stehen fest. Das beste Team in der Schülerwertung bei der Sparkasse Bamberg war diesmal die Spielgruppe "Die Kekos" der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule. Die Gruppe gewann mit einem knappen Vorsprung von mehr als 800 Euro gegenüber dem zweiten Platz. Ihr Depotvermögen steigerte die Spielgruppe von 50 000 auf 53 266,95. Auf dem zweiten Platz landete die Schülergruppe "AvocadoGang", ebenfalls von der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule, mit einem Endkapital von 52 463,43 Euro. Platz drei belegte die Gruppe "Bob Deal" des Franz-Ludwig-Gymnasiums mit 51 961,40 Euro. In der Nachhaltigkeitswertung setzte sich die Gruppe "Corleone" der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule durch - mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 830,02 Euro. red

