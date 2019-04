Sieg und Niederlage

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrte die erste Herrenmannschaft des DC Gipsy Ebern vom vorletzten Spieltag der Darts-Bayernliga beim Meister DC Hawks Vilsbiburg zurück. Während die Eberner das Kellerduell gegen Dart Pub 180 München nach packendem Kampf mit 7:5 gewannen, verloren sie die Begegnung gegen den Tabellenführer Vilsbiburg mit 8:4.

Trotz der Niederlage bot das Team um Kapitän Ulrich gegen Vilsbiburg keine schlechte Vorstellung. Sie verlangten den Gastgebern alles ab und hielten die Partie lange Zeit offen. Nach den Einzeln lagen sie mit 3:5 zurück und verkürzten im Spitzendoppel auf 4:5, ehe sich in den folgenden drei Doppeln die Spielstärke des Meisters bemerkbar machte und die Gipsys mit 4:8 unterlagen. Die vier Punkte für den DC spielten Steffen Ziegler, Daniel Schneider, Dominik Ulrich in den Einzeln und Jürgen Eichelsdörfer/Daniel Schneider im Doppel ein.

Ein packender Kampf war im Anschluss daran das Kellerduell zwischen Ebern und dem Dart Pub 180 München. Beide Teams wussten um die Bedeutung dieser Begegnung. Ebern lag vor diesem Kräftevergleich mit zwei Punkten Vorsprung vor Schlusslicht München. Die Teams lieferten sich eine Begegnung auf Augenhöhe, in der die Unterfranken mit einer 2:0-Führung gut begannen. München glich jedoch aus. Nach den Einzeln lag Ebern dennoch mit 5:3 vorne und sorgte in den beiden Anfangsdoppeln mit zwei Siegen und einer 7:3-Führung für die Entscheidung. Den beiden Niederlagen in den Doppeln 3 und 4 kam keinerlei Bedeutung mehr zu. Die Punkte für den DC Gipsy spielten Dominik Ulrich, Mirco Hörnlein, Rainer Dreßel, Steffen Ziegler und Daniel Kugler in den Einzeln ein, in den Doppeln waren Ulrich/Dreßel und Daniel Schneider/Kugler erfolgreich.

Am 4. Mai genießt Ebern noch einmal Heimrecht und trifft auf Deggendorf und den Tabellenachbarn DC Straubing. Ebern muss gewinnen, da noch unklar ist, wieviele Mannschaften absteigen. di