Sieg trotz Strafzeitenflut

Obwohl das Spielergebnis die Tabellenposition des HSC 2000 Coburg im Mittelfeld der C-Jugend-Bayernliga wohl nicht verändern würde, wollten die Coburger doch die Punkte aus der Oberpfalz mit nach Hause nehmen.

Bayernliga, C-Junioren

HC Sulzbach-Rosenberg - HSC Coburg 25:28 (11:15)

Genau so zeigten die HSC-Jungs auch von der ersten Minute an einen engagierten Einsatz in der Abwehr. Allerdings belohnten sich die Vestestädter im Angriff nicht immer mit einem Tor, konnten sich aber schrittweise bis zur 19. Minute nach einem 4:0-Lauf klar auf sechs Tore absetzen (5:6, 7:8, 7:12) und auf 8:14 erhöhen (21.). Zur Pause lag der HSC mit vier Toren vorn.

Nach dem Wiederanpfiff schmolz der Vorsprung (14:16, 16:18, 17:23). Auch hektische Spielphasen überstanden die Gäste mit Geduld und Selbstvertrauen. Der HSC musste im zweiten Durchgang durch sechs Zeitstrafen quasi die Hälfte der Zeit in Unterzahl agieren, da viele Abwehraktionen der Coburger nach dem Treffer zusätzlich progressiv bestraft wurden. Pfiffe, die sich manch mitgereister HSC-Fan auch einmal zugunsten der Gelben bei ruppigen Situationen gewünscht hätte.

Aber mehr als auf zwei Tore kamen die Hausherren nicht heran und die Gäste belohnten ihren Kampf in der Krötensee-Halle mit einem Sieg. HSC Coburg: Huber - Radenovic (2), Hartung (9), Kücker (1), Knauer, Schreiber (7), Thaler, Zimmermann (1), Valkovskis (8) akü