Sieg Nr. 2 über VCO

Die Volleyballerinnen der VG Bamberg (10.), die Volley.ballarinas, haben die Hinrunde der Regionalliga Südost mit einem 3:0 (25:21, 25:11, 25:23)-Sieg über die Talente des VCO München (11.) beendet. In der Halle am Georgendamm traf die VG bereits zum zweiten Mal in dieser Saison auf den VCO.

Obwohl der VCO, dessen Mannschaft aus Jugendspielerinnen der Bayernauswahl besteht, in der Regionalliga außer Konkurrenz spielt, zählen die Punkte der Spieltage. Das Hinspiel in München gewannen die Bambergerinnen mit 3:2. Auch diesmal war klar: Vor heimischem Publikum muss ein Sieg her - am besten natürlich mit drei Punkten.

Das Spiel am Georgendamm begann zunächst mit vielen kurzen Ballwechseln und war relativ ausgeglichen. Erst zur Mitte des Satzes konnten sich die Ballarinas ein paar Punkte Vorsprung erarbeiten, so dass sie mit 25:21 gewannen.

Auch im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer zu Beginn ein reges Hin und Her zu sehen, bevor es der Heimmannschaft gelang, mit druckvollen Aufschlägen und guten Block- und Abwehraktionen einen deutlichen Vorsprung aufzubauen. Nach dem Zwischenstand von 9:9 ging der Satz am Ende mit 25:11 an Bamberg. Jetzt war das Team heiß auf den möglichen 3:0-Sieg.

Doch der dritte Satz begann nicht ganz zur Zufriedenheit der Gastgeberinnen. Fehler in allen Spielelementen brachten die Münchnerinnen zurück ins Spiel, was schnell zu einem Vorsprung des VCO führte. Der Bamberger Trainer Max Kolbe versuchte nun in beiden Auszeiten, sein Team noch einmal aufzurütteln. Langsam gelangten sie tatsächlich zurück ins Spiel. Nachdem der Vorsprung eingeholt war, mobilisierten die Bambergerinnen all ihren Kampfgeist und entschieden den dritten Satz mit 25:23 für sich. Somit ging das letzte Spiel vor der Weihnachtspause mit 3:0 an die Damen der VG. Die drei gewonnenen Punkte sind ein wichtiger Schritt in der Mission Klassenerhalt.

Am Sonntag, 12. Januar, geht es um 15 Uhr in der Halle am Georgendamm weiter. Dann treffen die Bamberger Volley.ballarinas auf den Tabellenvierten SV Lohhof II. svs