Beim achten hochfränkischen Qualifikationsturnier in Naila tanzten alle Effect's-Turniermannschaften um den Sieg in ihren jeweiligen Altersklassen. Bei der Jugendschautanz-Mannschaft hat es geklappt: Mit akkuraten Aufstellungen und ausdrucksstarker Präsenz bei der Ausführung ihres Tanzes "Schraube locker, oder was?" beeindruckte sie die Jury. In einem starken Starterfeld platzierte sie sich verdient ganz oben und sicherte sich den ersten Platz.

Bei den Junioren erreichte der Effect's-Schautanz "Für immer ist eine lange Zeit" nach drei Siegen in Folge den zweiten Rang bei vielfältiger Konkurrenz. Die Mädchen tanzten mit mitreißender Energie und großartigem Ausdruck und überzeugten damit Publikum und Jury.

Knapp am Treppchen vorbei schrammten die Tänzerinnen und Tänzer der Ü15-Schautanzmannschaft. Leider honorierte die Jury weder die tänzerische Qualität noch die überzeugende Präsentation ihres Tanzes "The Show - beYOUtiful" ausreichend, und so landete das Team auf dem undankbaren vierten Platz.

Auch die drei Garden und die drei Tanzmariechen der Effect's stellten sich der Jury. Juniorentanzmariechen Melina Meißner stand nach einer Verletzungspause wieder auf der Bühne und konnte sich mit ihrem Tanz einen tollen siebten Platz bei 28 Startern sichern.

Ihre Teamkameradin Finia Mathes steigerte sich im Vergleich zum letzten Turnier und landete im Mittelfeld.

Wirbelwind Alexandra

Wie ein kleiner Wirbelwind fegte Jugendtanzmariechen Alexandra Pfeuffer über die Bühne und erhielt tolle 386 Punkte. Genau die gleiche Wertung erzielte die Vestestadtgarde mit ihrem abwechslungsreichen Gardetanz. Sie platzierte sich mit einer nicht ganz fehlerfrei gezeigten Choreografie im Mittelfeld.

Die Juniorengarde konnte ihre Punkte steigern und tanzte Bestleistung der Session.

Auch die Jugendgarde zeigte eine gute Leistung, die mit einer deutlichen Punktesteigerung im Vergleich zum letzten Turnier belohnt wurde. red