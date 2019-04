Tettau vor 14 Stunden

Siedlungsstraße wegen Bauarbeiten gesperrt

Am morgigen Donnerstag, 11. April, ist die Siedlungsstraße in Tettau im Bereich des Neubaus Zukunftsorientiertes Wohnen voll gesperrt. Die Firma Wächter GmbH Bauunternehmen wird an diesem Tag die Deck...