Siedlergemeinschaft vor 65 Jahren gegründet

Die Siedlergemeinschaft Marktschorgast wurde 1954 gegründet und kann damit heuer auf 65 Jahre zurückblicken. Für 65-jährige Mitgliedschaft hätte Betty Johannes in der Jahresversammlung geehrt werden sollen, doch sie musste sich entschuldigen. Urkunde und Ehrennadel in Gold gab es für 50-jährige Mitgliedschaft für Horst Gampert, Rudolf Kurz, Irmgard Müller und Margarete Jahreis. Ehrennadeln in Silber bekamen Heinz Rupprecht, Stefan Kurz und Sabine Coll.

1954 gründeten die Familien Gaida, Wesinger, Killich, Manneck, Steiner, Bittner, Wenzel und Rudolph die Siedlergemeinschaft Marktschorgast und schlossen sich als Verein dem Bayerischen Siedlerbund an. Volker Makowsky, seit 1996 Vorsitzender, erinnerte an den Bolzplatz, den die Siedler in Eigenleistung errichtet haben. Auch heuer wird sich die Siedlergemeinschaft am Ferienprogramm der Marktgemeinde beteiligen. Das Programm dafür konnte Makowsky zwar noch nicht nennen, um so erfreulicher seine Mitteilung, dass die Siedlergemeinschaft die Kosten für alle teilnehmenden Kinder übernehmen wird.

Bürgermeister Hans Tischhöfer freute sich, dass sich die Siedler wieder am Ferienprogramm der Marktgemeinde beteiligen werden. "Heuer", so Tischhöfer, "wird die Marktgemeinde zusammen mit Vereinen wieder das traditionelle Kirchweihfest ausrichten." Es ist die 910. Kirchweih, denn bereits 1109 wird "Scoregast cum ecclesia" urkundlich erwähnt. An der Organisation der Kerwa werden sich laut Makowsky die Siedler wieder beteiligen.

Im Anschluss an die Versammlung hielt Waltraud Herdegen einen Vortrag zum Thema "Hochbeet und Kräuterschnecke". Bruno Preissinger