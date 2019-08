Siedlerfest in Knetzgau mit Bobbycar-Rennen

Am Wochenende, 3. und 4. August, veranstaltet der Siedlerverein Knetzgau sein Siedlerfest. Ab 14 Uhr am Samstag kann man sich für das Bobbycar-Rennen (Bernhauser Straße) anmelden und die ersten Probeläufe starten. Nur originale Bobbycars sind zugelassen. Um 15 Uhr startet dann das Rennen, und auf dem Siedlergelände beginnt der Festbetrieb. Gegen 18 Uhr sind Siegerehrungen, bevor "Manni" zur Unterhaltung aufspielt. Auf dem Programm am Sonntag stehen ab 14 Uhr eine Tombola, Hüpfburg, Kinderschminken und bei beginnender Dunkelheit ein Lampionzug. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. red