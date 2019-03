Siedler können keine Geräte mehr ausleihen

In der Jahreshauptversammlung des Kleintettauer Siedlervereins wurden Gerald Seitz als Vorsitzender und Peter Ebertsch als sein Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Vor den Neuwahlen blickte Vorsitzender Gerald Seitz auf ein relativ ruhiges Vereinsjahr zurück. Wie im Vorjahr gehören 112 Siedler dem Verein an.

Das Ausleihen von vereinseigenen Geräten kam im vergangenen Jahr fast zum Erliegen. Ursache ist der Umstand, dass sämtliche Gerätschaften vor dem Ausleihen auf ihre Sicherheit überprüft werden müssen. Dies kann der Siedlerverein selbst nicht leisten und eine externe Vergabe rechnet sich nicht, so der Vorsitzende. Deshalb hat sich die Vorstandschaft entschlossen, demnächst alle vereinseigenen Geräte an die Mitglieder zu veräußern. Nach wie vor können jedoch Bierzeltgarnituren bei Eckbert Wohlrath ausgeliehen werden.

Bürgermeister Peter Ebertsch ging in seinem Bericht auf die abgeschlossene Sanierung der Christian-Hammerschmidt-Straße in Kleintettau ein. Die Bepflanzung an den Gehwegen habe den Winter gut überstanden. Bewährt hat sich auch die Beschilderung im Oberen Dorf. Die Parkverbotszone wird von den Anliegern und Besuchern akzeptiert. Begonnen wurde im letzten Jahr die Asphaltierung eines Teilbereiches der Glasmeister-Heinz-Straße bis zum Sportheim. Der zweite Bauabschnitt ist für dieses Jahr vorgesehen. In Planung ist die Sanierung der Bergstraße in Kleintettau. Dabei werden auch die alten Wasserleitungen ausgetauscht. Zu einem Schmuckstück entwickelt sich das ehemalige Rathaus in Kleintettau, das zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut wird. Die Fertigstellung ist in diesem Jahr vorgesehen, so Peter Ebertsch, der gemeinsam mit dem Vorsitzenden Gerald Seitz zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit ehrte. Mit dem Verbandsehrenzeichen des Verbands für Wohneigentum in Bronze, Silber, Gold und in Gold mit Eichenlaub wurden ausgezeichnet: Bettina Apel (10 Jahre), Marvin Zipfel (20 Jahre), Eleonore Heß, Werner Vetter, Horst Wende, Ute Fehn, Edgar Bänsch und Horst Löffler (30 Jahre), Reiner Heinz, Waltraud Stang und Gerda Apel (40 Jahre), Heinz Kuhn, Kurt Sommer, Fritz Böhm und Ruth Vetter (50 Jahre).

Ergebnis der Neuwahlen beim Siedlerverein: Vorsitzender Gerald Seitz, 2. Vorsitzender Peter Ebertsch, Kassiererin Katja Gohlke, Schriftführer Alexander Hoderlein, Gerätewart Eckbert Wohlrath, Beisitzer Max Löffler und Marco Heinz. Revisoren Anika Kappelt (neu) und Werner Vetter. wvk