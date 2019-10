Siedler bieten viele Infos

Zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto "Wasserversorgung und Abwasseranlage der Gemeinde" lädt die Siedlergemeinschaft Himmelkron alle interessierten Bürger am Freitag, 18. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Wertstoffhof der Gemeinde Himmelkron. Zum Rahmenprogramm gehören der Besuch des Wasserhochbehälters am Michelsreuther Berg und die Besichtigung der Kläranlage inklusive der Klärschlammtrocknung und der technischen Anlagen. Die zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde werden die kommunalen Einrichtungen umfassend erklären und für Fragen zur Verfügung stehen. Anschließend gibt es einen Imbiss. red