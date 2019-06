Siebenjähriger von Auto erfasst

Dank der schnellen Reaktion eines Autofahrers kam ein siebenjähriger Junge bei einem Unfall am Mittwochnachmittag mit leichten Verletzungen davon. In der Straße Zum Flughafen, Ecke Plonergasse, wollte der Siebenjährige die Straße überqueren und trat auf die Fahrbahn, als ein Pkw aus nördlicher Richtung kam. Der 39-jährige Autofahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte aber einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind wurde nicht schwer verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Am Pkw entstand kein Schaden. pol