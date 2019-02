Siebenjähriger bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Siebenjähriger bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Amlingstadt. Ohne auf den Verkehr zu achten, hatte der Bub eine Straße überquert, nachdem er aus dem Schulbus ausgestiegen war. Ein herannahender 20-jähriger Autofahrer, der sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielt, erfasste den Jungen mit dem linken Außenspiegel. Der Schüler wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro