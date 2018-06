Siebenjährige hat einen Schutzengel

Viel Glück oder einen aufmerksamen Schutzengel hatte ein siebenjähriges Mädchen bei einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Georg-Nadler-Straße in Ebern ereignete. Eine 44-jährige Autofahrerin fuhr dort in Schrittgeschwindigkeit mit ihrem Dacia an der Grundschule entlang, als die Siebenjährige plötzlich hinter einem Schulbus auf die Straße rannte. Das Mädchen lief voll in die rechte Seite des Autos. Wie sich im Nachhinein herausstellte, verletzte es sich dabei jedoch nur leicht am Kopf und an der Schulter. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.