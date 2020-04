Eine denkwürdige Fastenzeit geht zu Ende, sagt Dekan Andreas Kleefeld. Sieben Wochen, in denen Gläubige und Nichtgläubige freiwilligen Verzicht auf Liebgewonnenes üben wollten. Sieben Wochen ohne Alkohol, Süßigkeiten, Handy oder Internet. Heilsam sollte diese Zeit sein. Bewusstes Leben ermöglichen. Achtsamkeit einüben. Leib und Seele etwas Gutes tun.

Wer hätte gedacht, dass aus dem freiwilligen Fasten, zu dem die Kirchen in der Passionszeit aufgerufen hatten, ein verordnetes Fasten würde, zu dem der Staat alle Bürgerinnen und Bürger verpflichtet hat. Ein Fasten, dessen Ende nicht wirklich absehbar ist. Heilsam? Wir hoffen darauf. Nachhaltig? Es ist zu befürchten. Lehrreich? Vermutlich sehr.

Schon jetzt entdecken wir vieles. Zum Beispiel die Leere. Leere Büros, Kindergärten, Schulen und Hochschulen. Leere Cafés und Läden. Leere Regale. Leere Fußgängerzonen und Straßen. Leere Sportstätten, Theater und Kirchen. Das Bild des einsamen Papstes auf dem menschenleeren Petersplatz steht in bedrückender Weise stellvertretend für die Erfahrung vieler Menschen überall auf der Welt. Die Erde war wüst und leer, heißt es zu Beginn der Schöpfungsgeschichte. Aber so schlimm ist es, Gott sei Dank, nicht.

Die Leere macht uns bewusst, was fehlt. Unser Alltag. Das unbeschwerte Leben in den Städten und Dörfern. Die Begegnungen mit Angehörigen, Freunden und Kollegen. Wir entdecken, was uns wichtig ist und was wir jenseits der Grundversorgung zum Leben brauchen. Und wir machen die Erfahrung, dass wir tatsächlich auch auf manches gut verzichten können!

Der Lockdown hat bei vielen zum Stillstand geführt. Wir kommen zwangsläufig zur Ruhe. Vielleicht auch zur Besinnung? Die Leere öffnet neue Räume und Perspektiven. Auch das bewirkt ein Fasten.

Wie lange soll das gehen? Wie lange halten wir das aus? "Sieben Wochen ohne" lassen sich aushalten, so lehrt die Erfahrung. Wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt!

Dekan Andreas Kleefeld

Hinweis der Redaktion: Die Rubrik "Mit der Kirche durch die Krise" erscheint dreimal pro Woche und kann hoffentlich einen kleinen Beitrag leisten, gut durch die Krise zu kommen.