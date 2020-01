Sieben Stunden Show

Brechend voll war die Halle des TV Bad Brückenau bei der mehr als sieben Stunden dauernden Tanz- und Shownacht mit fast 50 Programmpunkten. Zu sehen war die ganze Bandbreite des karnevalistischen Gruppen- und Solotanzes, und bis zum Ende wurden Topleistungen gezeigt. Mehrere Tanzmariechen, Garden mit Akrobatik und klassischen Marschtänzen und jede Menge Show waren zu bewundern. Da gab es Programmnummern mit umfangreichen Bühnenrequisiten und durchgängiger Handlung und tanzschulmäßige, fließende Tänze in bunten Kostümen.

Den Auftakt machte ab 17.30 Uhr wieder der Nachwuchs. Die "Roten Funken" der Gastgeber eröffneten mit einem schmissigen Gardetanz den Abend. Später reichte die eigentlich sehr große Bühne manchmal schier nicht aus, wenn ganze Gesellschaften nebst Hofkapelle, wie die Freunde der Fuldaer Ostendia, oder Showtanzgruppen mit fast 50 Akteuren nebst üppiger Kulissen, auftraten.

Geradezu akrobatische Höchstleistungen zeigten die Tanzformationen aus Wiesentheid. Diese hatten heuer auch wieder den weitesten Anfahrtsweg. Die Gastgeber schickten neben dem Nachwuchs der Teenies auch das Tanzmariechen Melina Häusler und die Prinzengarde mit ihren aktuellen Showtänzen ins Rennen um die Publikumsgunst.

Einige der Tänze kann man in Bad Brückenau demnächst noch einmal bewundern, so beim Faschingsball der Gesellschaft am Samstag, 1. Februar, im katholischen Pfarrheim. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Das Motto in diesem Jahr lautet passend zum Showtanz der Prinzengarde "Mystischer Rhönwald".

Der ökumenische Faschingsgottesdienst findet wieder am Samstag, 18. Januar, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche statt, anschließend treten die Karnevalisten traditionell als Gäste beim "Bunten Abend" des Turnvereins auf.