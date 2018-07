Sieben Podestplätze für MSC

red



Beim AMC Kitzingen gingen mit dem achten von zehn Läufen die regionalen Meisterschaften 2018 im Jugend-Kart-Slalom in den Endspurt. Die Kartteufel setzen mit sieben von 15 möglichen Podestplätzen ein Ausrufezeichen.Den Klassensieg in der Altersklasse (AK) 5 erreichte Jana Böhmer, Bastian Düring sicherte sich mit Platz 3 in dieser Klasse bereits vorzeitig den Titel des Bezirksmeisters Unterfranken der AK5. Das beste Ergebnis für die Kartteufel in der AK4 erzielte Nico Schöller, der als Dritter ebenfalls genügend Punkte sammelte, um sich den Titel des Bezirksmeisters der AK4 zu sichern. In der AK3 dominierten die Kartteufel das Klassement mit den Plätzen 2 (Moritz Terhar), 3 (Kilian Mahr), 4 (Finn Düring) und 6 (Ivo Schwinn). Auch in dieser Klasse wird die Bezirksmeisterschaft an den MSC gehen. In Bad Brückenau wird sich entscheiden, ob es Ivo Schwinn oder Moritz Terhar wird. Valentin Schwinn eroberte in der AK 2 mit seinem zweiten Platz das Podest und wurde von Pascal Godula auf dem dritten Platz begleitet. In der AK1 fuhren Miloslav Schwinn auf den vierten und Lina Terhar auf den sechsten Platz.