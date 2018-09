Grafengehaig vor 18 Stunden

Reparatur 1

Sieben Orte sind morgen ohne Wasser

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Walberngrüner Gruppe teilt mit, dass am morgigen Mittwoch von 8.30 bis 13 Uhr wegen Reparaturarbeiten an der Leitung in folgenden Ortschaften das Wasser abges...