Sieben neue Mitfahrbänke

Beste Stimmung und gute Laune herrschte bei der Übergabe von sieben neuen Mitfahrbänken auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses in Weißenbrunn. Somit stehen nun insgesamt neun dieser Art im Gemeindebereich.

Bürgermeister Egon Herrmann freute sich über den zahlreichen Besuch mit den Gemeinderäten, Vereinsabordnungen und Bürgern aus allen Gemeindeteilen. Er dankte den Sponsoren, welche die Bänke im Wert von rund 1000 Euro pro Bank der Öffentlichkeit spendeten. Mit anwesend waren bei der Übergabe der Vorstand Thomas Siebenaller von der Raiffeisenbank Obermain Nord (zwei Bänke), die Geschäftsführer der Gampertbräu, Annette Höfner und Christian Höfner, sowie der Kommunalbetreuer Edgar Müller vom Bayernwerk, Region Oberfranken. Weitere Gönner waren die Quarzsandwerke Weißenbrunn mit zwei Bänken und die Firma Ehrhardt, Rohstoffrecycling. In Weißenbrunn und Wildenberg hatte man bereits vor Monaten Mitfahrbänke aufgestellt. Nun wurden die weiteren sieben an die Gemeindeteile Eichenbühl, Gössersdorf, Grün, Reuth, Thonberg (2) und Weißenbrunn weitergegeben.

Die örtlichen Einwohner werden diese nun in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde Weißenbrunn an einem passenden Standort aufstellen. In Hummendorf werden im Rahmen der anstehenden Dorferneuerung die Mitfahrbänke mit eingebunden. Somit ist man mit allen Gemeindeteilen flächendeckend verbunden.

Bürgermeister Egon Herrmann betonte zudem, dass die Bänke keine Lösung für den ÖPNV sind, sondern ein Angebot für die innerörtliche Möglichkeit von A nach B zu kommen. Ein Sonderlob erhielt der Arbeitskreis Mobilität und hier stellvertretend bei Christian Höfner und Claudia Ringhoff. Diese haben sich mit viel Engagement und Schaffenskraft für das Projekt eingesetzt. dw