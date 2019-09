Sieben neue Gruppen sind geplant

Die nächste Sitzung des Kulmbacher Stadtrats beginnt am Donnerstag, 19. September, um 17 Uhr im Rathaus. Auf der Agenda stehen unter anderem ein Antrag der FDP, die der Kulmbacher Jugend eine Stimme in der Kommunalpolitik geben will, die Höhe der Entschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer und der Neubau einer siebengruppigen Kinderbetreuungseinrichtung.

Weiter geht es um die Widmung der neuen Straßen in den Baugebieten Höferänger und Forstlahm Nord, die Behebung eines Hangrutsches in Sackenreuth und das Straßensanierungsprogramm 2019. Die Änderung des Bebauungsplans im Bereich des beruflichen Schulzentrums, die Umnutzung eines Teilbereichs des Evangelischen Wohnstifts in der Tilsiter Straße in eine Kinderkrippe sowie der Rückbau der Deponie Höferänger stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Ein weiterer Punkt ist die Sanierung und Erneuerung von Sanitäranlagen in der Turnhalle der Pestalozzischule und im Schulgebäude der Max-Hundt-Schule in Verbindung mit weiteren Maßnahmen zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung. red