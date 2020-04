Sieben neue Fälle - Bürgertelefon auch Ostern erreichbar

Sieben neue, bestätigte Coronafälle meldet das Landratsamt für Freitag, 3. April. Damit sind bislang insgesamt 125 Coronafälle bestätigt, aus der Quarantäne gesund entlassen werden konnten bisher 25 Personen. Eine Person ist gestorben. Somit liegen aktuell 99 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor. 278 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Bei den neuen Fällen handelt es sich um eine männliche und sechs weibliche Personen.

Aktuelle Infos gibt es aus dem Landratsamt auch für das Seniorenheim Kramerswiesen in Oerlenbach. Von den 38 Bewohnern sind 20 positiv getestet und 18 negativ. Inzwischen wurden alle Mitarbeiter, die im aktiven Dienst sind oder in Schichtwechseln für den Dienst vorgesehen sind, getestet. Bei 14 Mitarbeitern wurde eine Infizierung nachgewiesen. Die unmittelbar ergriffenen Schutzmaßnahmen für die Bewohner und Beschäftigten würden konsequent fortgeführt, teilte das Landratsamt weiter mit. Die Senioren wurden in ihren Zimmern isoliert. Das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht stehen im engen Kontakt mit der Einrichtung. Sämtliche Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis wurden darauf hingewiesen, das Pflegepersonal mit geeigneter Schutzausrüstung, insbesondere Mundschutz, auszustatten. Mitarbeiter, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben oder bei denen Symptome darauf hinweisen, sind umgehend aus dem Dienstbetrieb zu nehmen.

Das Testergebnis der bereits in der Nacht auf Samstag, 28. März, gestorbenen Bewohnerin steht noch immer aus, heißt es in der Pressemeldung weiter. Aufgrund der Gesamtumstände, insbesondere des hohen Alters und diverser Vorerkrankungen, hätte bis dato nichts auf einen Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hingedeutet.

Um die Beratung der Bevölkerung zu gewährleisten, wird das Bürgertelefon des Landratsamts weiterhin über die gesamte Woche erreichbar sein. Die Erreichbarkeiten für die nächste Zeit - auch über die Osterfeiertage - wurden nun angepasst. Die Telefonhotline ist ab dem 6. April zu folgenden Zeiten besetzt: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage von 10 bis 16 Uhr. Das Bürgertelefon ist erreichbar unter Tel.: 0971/716 50.

In der Telefonhotline beraten Mitarbeiter unter anderem zu medizinischen, wirtschaftlichen und allen anderen Themen, die das Coronavirus betreffen. Der Personalpool des Bürgertelefons umfasst etwa 50 Personen. Sowohl geschulte Mitarbeiter aus der Verwaltung, als auch Fachkräfte aus dem Gesundheitsamt stehen für die Fragen und Sorgen der Bürger bereit.

Weitere Telefonnummern sind beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst die Tel.: 116 117 sowie beim bayerischen Gesundheitsministerium die Tel.: 09131/68 08 51 01

"Das Landratsamt Bad Kissingen und das Gesundheitsamt Bad Kissingen bitten die Bevölkerung weiterhin Ruhe zu bewahren", ist in der Pressemeldung zu lesen. Es gelten, wie bei der Grippe, die üblichen Hygieneempfehlungen: Abstand halten und engen Kontakt mit Personen, die an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind, zu meiden; häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife mindestens 30 Sekunden; beim Niesen und Husten Mund und Nase mit der Armbeuge abdecken und Einmal-Taschentücher verwenden.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus direkt auf der Startseite oder in der Suche (Stichwort "Corona"). red