Sieben Neue, drei vom FC Coburg

Der FC Mitwitz hat sich für die kommende Saison in der Bezirksliga West die Dienste von etlichen Neuzugänge gesichert. Das gab der Verein am Sonntagabend bekannt. Mit einer Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern wollen die Steinachtaler auch in der kommenden Spielzeit wieder Erfolge feiern.

Mit Lukas Carl, Erik Vetter und Marc Parchent sicherte sich der FCM die Zusage von gleich drei Spielern des FC Coburg. Auf der Torwartposition kommt doppelte Verstärkung: Der erfahrene Kevin Sünkel vom Kreisklassisten FC Burggrub und der 19-Jährige Janko Weiß vom Ligakonkurrenten SC Sylvia Ebersdorf. Mit Kamil Gryglewicz stößt der derzeitige Spielertrainer des TSV Weißenbrunn II (A-Klasse 4) zur Mannschaft hinzu. Dazu wechselt Philip Swoboda aus der A-Jugend des SV Neuses zu den Mitwitzern.

Darüber hinaus hätten bereits weitere Spieler zugesagt, die der Verein jedoch noch nicht bekannt geben möchte. ct