Sieben Mal Edelmetall

Die Gerätturnerinnen des TV Sand lieferten in der Schweinfurter Georg-Wichtermann-Halle gute Leistungen ab. Die Mädchen und Frauen zeigten ihr Können und sicherten sich sieben Medaillen.

Bei den Kleinsten (Jahrgang 2012) holte Allegra Jurk Platz 3. Gleich vier Sander Turnerinnen des Jahrgangs 2010 führten die Spitze an: Carla Zull wurde Erste, auf sie folgten Mia Zettelmeier, Laura Rippstein und Antonia Hetzel. Im Jahrgang 2003/04 erturnte sich Jacqueline Hatzenbühler die Bronzemedaille, der vierte Platz ging an Emma Lechner. Bei den 16- bis 17-Jährigen stand Lara Schmitt auf dem Treppchen - sie gewann Bronze. Sarah Krines (Jahrgang 95) erkämpfte sich die Silbermedaille. red