Sieben Künstler und ihre Knoten

Sieben Mitglieder des Kunstvereins Kulmbach präsentieren ihre Werke unter dem Thema "Knoten" ab Freitag bis zum 28. April im Historischen Badhaus im Oberhacken sowie in der Oberen Stadtgalerie. Die beliebte Ausstellungsreihe "7 aus dem Verein" des Kunstvereins Kulmbach eröffnet das künstlerische Jahresprogramm. Sieben aktive Mitglieder, neben Profis auch semiprofessionelle Künstler und Einsteiger, probieren sich zum Thema "Knoten" aus. In einer spannenden Zusammenstellung zeigen sie ihre zum Teil extra für diese Ausstellung erarbeiteten Werke. Die Künstler gehen dabei ganz unterschiedlich an das Thema heran - es wird mit Formen, Linien, Farben mit unterschiedlichen Materialien und Techniken gespielt.

Das lässt viel Raum für Interpretation zu: Knoten schwingen zwischen Spannung und Auflösung. Ein Netz aus Knoten kann sehr filigran sein, aber kann sehr viel aushalten oder tragen. Knoten können verhindern, behindern, verbinden, ineinanderfließen lassen.

So nähert sich Claudia Hölzel dem Thema mit neuen textilen Arbeiten an. Herbert Sax Baerlocher und Christiana Sieben konzentrieren sich auf das Spiel mit Farben und deren Spannungsfeld. Natalia Plietsch setzt in ihren Bildern Städte als Knotenpunkte geschichtlicher, gesellschaftlicher oder religiöser Zentren in Szene. Die Ausstellung verspricht eine reizvolle Entdeckungsreise.

Die Vernissage mit musikalischer Umrahmung von Karsten Friedrich findet am kommenden Freitag um 19 Uhr im Historischen Badhaus statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. red