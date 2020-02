Sieben Künstler "umgarnen"

Sieben Mitglieder des Kunstvereins Kulmbach präsentieren von morgen bis zum 19. April ihre Werke im Badhaus und in der Oberen Stadtgalerie. Die Profis, semiprofessionellen Künstler und Einsteiger probieren sich zum Thema "umgarnt" aus. In einer spannenden Zusammenstellung zeigen sie ihre zum Teil extra für diese Ausstellung erarbeiteten Werke. Die Künstler gehen dabei ganz unterschiedlich an das Thema heran - sie spielen mit Formen, Linien und Farben sowie mit unterschiedlichen Materialien und Techniken. Das lässt viel Raum zur Interpretation. Dabei können der Ausdruck oder die konkrete Ausgestaltung betörend-fesselnd wirken oder ganz einfach "umgarnen".

Die Vernissage mit musikalischer Umrahmung von Roland Flaschka an der Gitarre findet am morgigen Freitagum 18 Uhr im Badhaus statt. red