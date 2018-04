Sieben Konfirmanden erneuern ihr Taufversprechen

Sieben junge Menschen sind heuer in der Marienkirche in Kleinweisach konfirmiert worden. Im Vorfeld waren auch die beiden anderen zur Kirchengemeinde gehörenden Gotteshäuser mit einbezogen, so fand der Vorstellungsgottesdienst in Altershausen und der Beichtgottesdienst in Pretzdorf statt. Zum Gelingen des Konfirmationsgottesdienstes trugen der Kirchenchor und der Posaunenchor bei, in Altershausen hatte die Jugendband die Gottesdienstbesucher begeistert. Dort hatten die Konfirmanden auch einen Film zu einem biblischen Thema vorgeführt, den sie bei ihrer Konfifreizeit in Österreich gedreht hatten. red