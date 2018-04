Sieben "Kisten" - Wüstenahorn ist geschockt und muss jetzt nach Heldritt

In der Kreisklasse Coburg 1 unterstrich Spitzenreiter Türkgücü Neustadt seine Dominanz und schickt die völlig überforderte Unterpreppacher Reserve mit acht Toren nach Hause.

Überraschend ist dagegen der "Höhenflug" der Weidhäuser "Adler", die sich still und heimlich auf den 4. Tabellenplatz gearbeitet haben - sicher auch ein Verdienst von Spielertrainer Gerado Cannone.



Kreisklasse 1 Coburg

Der spielstarke Mittelfeldspieler spornt seine Riege völlig unaufgeregt zu Höchstleistungen an und würde eine Relegation zur Kreisliga Coburg gerne als Saisonverlängerung mitnehmen. Druck spürt der ehemalige Landesligaspieler (beim TSV Mönchröden) allerdings keinen.

Ebenfalls ein Wörtchen im Kampf um die Vizemeisterschaft redet derzeit der TSV Gestungshausen (1:0 gegen TSV Cortendorf) und der TSV Meeder II (1:1 gegen TSV Grub am Forst) mit. Gemeinsam mit Weidhausen haben sie bereits 40 Punkte - also einen mehr als der TSV Oberlauter, dem eigentlichen Favoriten auf den 2. Platz.

Die Männer von Trainer Uwe Sollmann erkämpften im Verfolgerduell gegen die SG Mönchröden/Rödental einen Punkt und bleiben damit ebenso wie die Oeslauer in Lauerstellung.

Komplettiert wird der Kreis der "Platz-2-Kandidaten" noch vom SC Sylvia Ebersdorf II, der mit seinem klaren 3:0-Heimsieg die letzten Hoffnungen der TSSV Fürth am Berg auf eine baldige Rückkehr in die Kreisliga zerstörte.



Kreisklasse 2 Coburg

Der Spitzenreiter der Kreisklasse 2, der VfR Johannisthal, hat ausgerechnet im Derby gegen Küps mit dem 3:4 einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft einstecken müssen. So zog der FC Schwürbitz (5:0-Sieger über Obersdorf) nach Punkten gleich und hat noch ein Spiel weniger ausgetragen. Die bevorstehenden Spieltage versprechen jede Menge Spannung sowohl im kampf um den Aufstieg als auch in der gefährdeten Zone.



Kreisklasse 3 Coburg

Paukenschlag in der Kreisklasse 3 Coburg: Der SV Hafenpreppach spielte Spitzenreiter Wüstenahorn an die Wand und zeigte seine mit Abstand beste Saisonleistung. Es lief bei den Hausherren an diesem Tag wie am Schnürchen, der SVH war kaltschnäuzig im Abschluss. So fielen die Tore, die teilweise hervorragend herausgespielt wurden, wie am Fließband.

Bereits beim Seitenwechsel lagen die Hausherren mit 4:1 nach Toren von Wolf, Schnabel und Hafenecker vorn und auch nach Wiederbeginn lochte der HSV durch Jeremis und Steinert noch dreimal ein. Ein Ergebnis, das niemand erwartet hatte. Wieder in Torlaune präsentierte sich auch der TSV Heldritt (6:0 gegen DJK/TSV Rödental) nach dem Ausrutscher vom Ostermontag. Da überraschte nämlich Seßlachs "Trainerfuchs" Mehmet Ciray die "Grünen" mit der Entscheidung, das Heimspiel auf dem schwer bespielbaren Nebenplatz auszutragen. Mit Erfolg: Denn die Seßlacher trotzten die "Jungen Wilden" beim 1:1. Am Freitagabend kommt es in Heldritt ab 18.15 Uhr zum Topspiel gegen die Spvg Wüstenahorn. Der Sieger ist im Titelrennen "dick im Geschäft". ct