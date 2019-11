Sieben Chöre sind in Wallenfels zu hören

Nachdem im vergangenen Jahr der "traditionelle Liederabend im Herbst" entfallen ist, erwartet die Besucher im Kulturzentrum Wallenfels am Samstag, 9. November, ein Abend mit ganz besonderen Gästen. Sieben stimmgewaltige Chöre werden die Zuhörer mit ihren unterschiedlichen Repertoires an Liedern und Melodien musikalisch verwöhnen. Zu Gast sind: der Gesangverein 1868 Teuschnitz, die Sängerrunde "Eintracht" Reichenbach, der Gesangverein "Liederkranz" Johannisthal, der Männergesangverein "Cäcilia" 1857 Friesen, die Sängerfreunde Nurn, der Gesangverein 1928 Oberrodach und die "angels" (Bild) unter der Leitung von Annegret Hümmrich. Erstmals dabei in diesem Jahr ist auch der Musikverein Wallenfels unter der Leitung von Andreas Pratsch. Daneben finden zahlreiche Ehrungen aktiver und passiver Mitglieder des Gesangsvereins "Cäcilia" 1885 Wallenfels e.V. statt. Nach dem offiziellen Programm geht es mit unterhaltsamer Tanzmusik weiter. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich jedoch über Spenden. Foto: pr