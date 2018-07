Sieben Chöre gestalten das Sänger-Open-Air

Wind, Wellen und Meer



Traditionell lassen es sich die Burgebracher Sänger nicht nehmen, im Juli für Sommergefühle zu sorgen. So veranstaltet der Gesangverein im Steigerwald Burgebrach auch dieses Jahr am Samstag, 7. Juli, um 19 Uhr sein Sänger-Open-Air im Schulhof der Grundschule Burgebrach.Das vom musikalischen Leiter Reinhold Stubrach organisierte Programm und die Liedauswahl der teilnehmenden Chöre beweist einmal mehr, dass beim Chorgesang nicht nur klassische Werke und Volkslieder in altertümlich wirkenden Arrangements dargebracht werden. So werden den Zuhörern bekannte Evergreens und jede Menge zeitgemäße und auch schwungvolle Stücke sowie Seemannslieder geboten werden.Die Sehnsucht an vergangene Epochen der Seefahrt befiel vor einem Vierteljahrhundert die singfreudige Kollegen der Nürnberger Wasserschutzpolizei . Sie beschlossen deshalb, einen "Maritimen Polizeichor" zu gründen. Mit Shantys und Seemannsliedern erinnert dieser mittlerweile fernseherprobte Chor nun auch in Burgebrach an die große Zeit der Windjammer, an ferne Länder und stolze Schiffe, aber auch an das harte Leben an Bord.Wer das Sänger-Open-Air zum ersten mal besucht, wird von der Vielfalt überrascht sein. Für die Sänger ist es selbstverständlich, dass sie auch nach dem offiziellen Programm noch einige schöne Stunden gemeinsam mit dem Publikum verbringen und das eine oder andere Lied zum Mitsingen im Schulhof anstimmen.Neben dem gastgebenden Chor und dem Nürnberger Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei werden auch der Kirchenchor St. Vitus Burgebrach, der Gesangverein Sängerkranz Fürnbach 1922, der Gesangverein Walsdorf, der Singkeis Unterneuses und die Frauenvokalgruppe Frequenzia Burgebrach zu einem abwechslungsreichen Abend in Burgebrach beitragen.Die BigBand der Ebrachtaler Musikanten übernimmt den Part der musikalischen Umrahmung, ihr Repertoire reicht von Rock über Latin bis zum klassischen Jazz. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und der Eintritt ist frei. red