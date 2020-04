Sieben auf einen Streich - Grillfeier aufgelöst

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei Ebermannstadt eine kleine Grillfeier im Gemeindebereich Igensdorf aufgelöst. Alle sieben anwesenden Personen - sechs stammen aus dem mittelfränkischen Raum, der siebte aus Hamburg - wurden wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Kurz vor 17 Uhr hatte die Polizei Kenntnis davon erlangt, dass an einer Gartenhütte in einem umzäunten Grundstück mehrere Personen verweilen. Die Polizei traf auf den Grundstück insgesamt sieben Personen an, die es sich beim Grillen gemütlich gemacht hatten. Aufgrund der bestehenden Ausgangsbeschränkung wurde das Grillen sofort beendet und die kleine Runde aufgelöst. Die sieben Feiernden im Alter von 23 bis 28 Jahren müssen nun mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Auf einem 24-jährigen Nürnberger kommt zusätzlich eine Anzeige nach Betäubungsmittelgesetz zu, da bei diesem geringe Mengen an Marihuana gefunden wurden. Der Stoff wurde sichergestellt.