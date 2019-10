Eigentlich sei das kein Grund zu feiern. Mirjam Elsel steht auf einer der steinernen Platten am Gabelmann in Bamberg. Nun zum 100. Mal. Die Pfarrerin hat gemeinsam mit der interreligiösen Fraueninitiative, dem Netzwerk Bildung und Asyl sowie "Freund statt fremd" Montag für Montag "aufgedeckt, gekämpft, verloren und gewonnen". Zahlreiche Menschen kamen an diesem Abend, um an Tischen zu sitzen und Brot, Gebäck sowie Getränke zu teilen. Sie lauschen den iranischen Klängen, die mit Tambourin, Saxofon und Gesang das Abendessen untermalen.

"Es gibt allerdings einen Grund zu feiern: Dass es so viele engagierte Menschen gibt, die sich für Geflüchtete einsetzen", hält Mirjam Elsel fest. Die Menschen klatschen begeistert. Und es gibt die Fälle wie Muzamal, der aus Pakistan geflohen ist: "Ich habe den Menschen der Mahnwache zu verdanken, dass ich demnächst meine Ausbildung als Bäcker abschließen werde." David aus Nigeria hat in den gut anderthalb Jahren im Ankerzentrum viel Hilfe erfahren und macht klar: "Sie werden uns nicht brechen!"