Sie wanderten 196 Kilometer

Die Mitgliederzahl der Mitwitzer Ortsgruppe des Frankenwaldvereins ist leicht angestiegen. Diese erfreuliche Nachricht vermeldete Vorstand Martin Leubner nun bei der Jahreshauptversammlung im Hotel-Gasthof Wasserschloß. Auch die Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen und Wanderungen seien zunehmend gewesen. 263 Wanderfreunde haben 2019 in 16 Wanderungen insgesamt 196 Kilometer zurückgelegt. Wegewartin Hildegard Kraus bedankte sich bei allen Helfern und Wegepaten für die vielen Stunden geleistete Arbeit bei der Pflege der Wanderwegsbeschilderung.

Ein Höhepunkt im Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres war der Frankenwaldtag aller Ortsgruppen in Mitwitz, zu dem jährlich etwa 150 Ortsgruppenvertreter anreisen. Traditionell wird dabei der Wimpel des Hauptvereins von der Ortsgruppe des letztjährig ausrichtenden Frankenwaldtages an den Ort der diesjährigen Hauptversammlung getragen. Nachdem die Ortsgruppe Mitwitz ihn 2019 aus Döbra erhalten hat, wird von der Ortsgruppe Mitwitz aus eine "Staffelwanderung" zum Frankenwaldtag am 4. April angesetzt, um den Wimpel von abwechselnden Wandergruppen zur Versammlung nach Stadtsteinach zu tragen. Auch weitere interessante Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Fortführung der Etappenwanderung auf dem Steigerwald-Panoramaweg und ein Busausflug ins Maintal, sind geplant.

Für 25-jährige Treue zum Verein konnte sich der Vorstand bei folgenden Personen mit einer Anstecknadel, der Treueurkunde des Frankenwaldvereins und einem kleinen Weinpräsent bedanken: Margit Anders, Renate & Rudi Hofmann (in Abwesenheit), Silvia Krötter (in Abwesenheit), Timo Limmer, Michael Renner, Roland Schwämmlein und Brigitte Weiß (in Abwesenheit).