Sie treffen ins Schwarze

Traditionsgemäß fand beim Schützenverein "Edelweiß" Poxdorf vor Weihnachten das Königsschießen statt. Nun lud der Verein im neuen Jahr zur Königsproklamation mit Preisverteilung ein.

Thomas Kaul holt ersten Platz

Zuvor wurden die amtierenden Könige von den Schützen mit Blasmusik und Böllerschüssen zuhause abgeholt. Im voll besetzten Schützenheim konnte Vereinsvorstand Horst Batz viele Teilnehmer begrüßen und gab dann die Sieger der jeweiligen Scheiben bekannt. Der erste Preis auf die "Ehrenscheibe", bei der es für jeden Teilnehmer einen Preis gab, ging an Thomas Kaul mit einem 15,6-Teiler. Die nächsten Plätze belegten Bernd Schäfer und Wilfried Kohlmann. Auf der "Glücksscheibe" schaffte Andreas Stark mit einem 10,2-Teiler einen sensationellen Schuss und siegte somit vor Alfred Reck und Oswald Schmidt.

Bei der Meisterscheibe konnte wiederum Andreas Stark mit 97,5 Ringen glänzen und verwies Tobias Reck und Marie Hofmann auf die Plätze zwei und drei. Mit der Luftpistole gewann Horst Batz die Meisterscheibe.

Die Pokalgewinner in Poxdorf

Danach wurden die Pokalgewinner bekanntgegeben. Den Schülerpokal gewann Marie Hofmann. Den Jugendpokal sicherte sich Elias Schlemmer. Der Pokal in der Damenklasse ging mit 96,3 Ringen an Karin Stark, gefolgt von Ulrike Hofmann und Christine Marsching. In der Schützenklasse wurde der Pokal an Tobias Reck mit einer Serie von 97,7 Ringen überreicht, vor Andreas Stark und Michael Stark. Beim Oldie-Cup siegte Alfred Reck mit 92,4 Ringen vor Monika Reck und Monika Merkel. Den Höhepunkt stellte die Krönung der neuen Könige dar.

Schützenkönig für das Jahr 2020 ist Otto Werner vor Andreas Stark und Horst Hübner. Königin bei den Damen ist Carolin Müller, nächstplatziert waren Sonja Denk und Monika Merkel.

Bei der Jugend gelang Nathalie Kaul der beste Schuß auf die Königsscheibe und ist somit Jugendkönigin vor Sarah Maywald und Marie Hofmann. red