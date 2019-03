Sie sorgen für Farbenvielfalt im Ort

Eine erfreuliche Bilanz zogen zahlreiche Mitglieder des Gartenhobbyvereins bei der Jahresversammlung in der Gaststätte "Preußla". Der Bericht des Vorsitzenden Norbert Kerling verdeutlichte, dass sowohl im informativen wie auch im gesellschaftlichen Bereich gute Arbeit geleistet wurde. Der Ortsverschönerung widmeten die Gartenfreunde besonderes Augenmerk.

Vorsitzender Kerling erinnerte in seinem Rückblick an die Jahresfahrt zur Landesgartenschau in Würzburg, die Ausflüge in den Frankenwald und nach Wachenroth sowie an die Adventsfahrt nach Dresden. Dekorativer Advents- und Weihnachtsschmuck sei bei einem Kreativabend gefertigt worden. Beim Kinderfasching der Ortsvereine in der Kordigasthalle und beim Altenkunstadter Straßenfest habe man für das leibliche Wohl gesorgt.

Lange Liste der guten Taten

Karl Georg Schöne gewann das von den Hobbygärtnern ausgerichtete Minigolf-Turnier. Auch im Bereich der Ortsverschönerung waren die Gartenfreunde aktiv. Das große Priestergrab neben dem katholischen Gotteshaus sowie die Grünanlagen vor dem Pfarrhaus, am Ehrenmal, beim Anwesen Nastvogel und vor dem Rathaus, die von den Hobbygärtnern bepflanzt und gepflegt werden, sind laut Kerling von vielen Bürgern gelobt worden. Auch das vom Verein an der Prügeler Straße gebaute Steinwappen mit seinem grünen Umfeld finde große Beachtung. Im Frühjahr habe man im Ortsbereich zwei Osterbrunnen gestaltet.

Der Kassenbericht, den Gerhard Hofmann stellvertretend für Alfred Spindler vorlegte, verdeutlichte, dass die Hobbygärtner über eine solide Finanzbasis verfügen. Der Verein zählt 147 Mitglieder, darunter 24 Ehrenmitglieder. Es wurden drei Neuaufnahmen und drei Todesfälle registriert.

"Sie alle kennen den Spruch ,Kleider machen Leute‘. Es ist schon wichtig, wie jemand daherkommt und welchen Wert er auf sein Äußeres legt", sagte Bürgermeister Robert Hümmer. Dieser Spruch lasse sich auch auf öffentliche Plätze und Anlagen und letztlich auf die gesamte Gemeinde übertragen. Der Gartenhobbyverein leiste einen wichtigen Beitrag, dass Altenkunstadt sich von seiner schönsten Seite zeigen könne. Hümmer wünschte auch für das neue Vereinsjahr einen "grünen Daumen".

Vorsitzender Norbert Kerling informierte über die Veranstaltungen im ersten Halbjahr. Nach Holland führt der viertägige Jahresausflug vom 4. bis 7. April. Geplant sind eine "Sightseeingtour" in Amsterdam, eine Grachtenrundfahrt und ein Abstecher in das alte Fischerdorf Volendam. Die Ausflügler besichtigen eine Käserei und Holzschuhmacherei sowie den berühmten Keukenhof, der als der schönste Frühlingspark der Welt gilt. "Auch Nichtmitglieder können gerne mitfahren", so der Vorsitzende. In einem Vier-Sterne-Hotel in Zeist in der Nähe von Utrecht bezieht die Reisegruppe Quartier. Busabfahrt am 4. April ist um 6 Uhr in Altenkunstadt am Raiffeisen-Parkplatz (Gerbergasse). Anmeldungen nimmt Christiane Kerling, Telefonnummer 09572/9327, entgegen.

Am 5. Mai besuchen die Gartenfreunde das Frühlingsfest der Umweltstation Weismain. Nach Hirschaid, Wachenroth und zum Schloss Weingartsgreuth führt eine Tagesfahrt am 17. Mai. Am 9. Juni fahren die Hobbygärtner zum Rosentag nach Birkach, und am 22. Juni besuchen sie den Familientag, den der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege von 13 Uhr bis 17 Uhr in Mönchkröttendorf ausrichtet. Das Herbst- und Winterprogramm wird Kerling zufolge im Zeichen der 40-Jahr-Feier des Gartenhobbyvereins stehen. Der Vorsitzende informierte über das Programm des Kreisverbands, das ebenfalls mit interessanten Angeboten aufwartet. bkl