Sie sind sichere Radfahrer

Die Ehrung der zwei besten 4. Klassen in der Verkehrserziehung aus Stadt und Landkreis Coburg durch Schulamt, Polizei und Landrat erfolgte kurz vor Ferienbeginn im historischen Rathaussaal. Die Radfahrausbildung an den Schulen in der Stadt und im Landkreis Coburg wird seit 1975 von den Verkehrserziehern durchgeführt. Rund 1000 Schüler aus 50 Klassen werden dabei jährlich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis mit Punkten bewertet. Die 4. Klassen aus der Heimatringschule und der Grundschule Untersiemau sind die besten Klassen in der Radfahrausbildung.

Klaus Anderlik, Leiter des Amts für Schulen, Kultur und Bildung, hob in seinem Grußwort hervor, die Schüler seien auf besondere Gefahrensituationen vorbereitet worden. Er betonte dabei besonders, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes sei: "Dass der Kopf geschützt ist, ist das A und O beim Radeln." Er gratulierte der Heimatringschule zum dritten Erfolg in Folge. Bei dieser Preisauszeichnung verloste die Sparkasse Coburg-Lichtenfels unter den Schülern der beiden Klassen zwei hochwertige Fahrräder. Nele Dümmler und Ada-Sercan Tekinel waren die glücklichen Gewinner. des