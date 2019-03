Sie setzen sich ein fürs Streuobst

Der Kreisverband Erlangen-Höchstadt für Gartenbau und Landespflege traf sich zu seiner Jahreshauptversammlung. Dabei wurden die Vereine aus Weisendorf, Adelsdorf und Mühlhausen geehrt, denn sie belegten Platz eins bis drei beim landesweiten Kinder- und Jugendwettbewerb "Streuobst-Vielfalt - Beiß rein!"

Die Sieger aus Weisendorf erhielten als Geschenk eine Obstpresse und eine Apfelschälmaschine, letztere bekamen auch die Zweit- und Drittplatzierten. In Weisendorf unterrichtete der Verein Kinder an einer Grundschule. Beispielsweise lernte die erste Klasse, wie Äpfel geerntet werden, die Zweitklässler durften sich mit dem Saftpressen beschäftigen.

Abwechslungsreich

Auch die Aktion in Adelsdorf war breit gefächert. "Wir haben uns Pflanzen in unterschiedlichen Jahreszeiten angeschaut, wie sieht eine Pflanze zu einer bestimmten Jahreszeit aus?", erzählte Kathrin Nißlein vom Verein aus Adelsdorf. Mit den kleinen Kindern wurde gemalt, die größeren haben sich damit beschäftigt, was Obst so gesund macht. Und natürlich kam auch das Probieren nicht zu kurz. Die Drittplatzierten Mühlhausener bastelten mit den Kindern Vogelscheuchen und Kästen für Insekten oder stellten Seife aus Lavendel her.

"Das war spitze!", resümierte der Kreisvorsitzende Otto Tröppner. Auch die stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner (CSU) schaute vorbei und zeigte sich begeistert vom Engagement.

Im Juni geht es dann auf die Landesgartenschau nach Wassertrüdingen, dort werden die Wettbewerbsteilnehmer geehrt. Außerdem hat der Verband dort einen eigenen Stand.

Auch auf den Tag der offenen Gartentür 2018 wurde zurückgeblickt: "Die Aktion ist wichtiger geworden", fand Jutta Sulzer vom Landratsamt, Gebiet Gartenbau, mit Blick auf die schwindende Artenvielfalt. Die Aktion leiste einen Beitrag dazu, die Menschen wieder mehr für die Gärten zu begeistern.

Deshalb findet die Aktion, bei der Privatpersonen ihre Gärten für Fremde öffnen, auch 2019 wieder statt.

Tröppner rief abschließend dazu auf, sich für Blühflächen zu engagieren. Sie sind für Vögel und Insekten wichtige Nahrungs- und Überwinterungsorte. "Vielleicht gibt euch das eine Anregung, auf die Gemeinden zuzugehen", sagte er. Im Herbst trifft sich der Kreisverband erneut, dann findet die Herbstversammlung statt.