Sie schauen ganz genau hin

Bei schönstem Wetter stellten sich vier Auszubildende aus dem Kreis Coburg den Prüfern im landwirtschaftlichen Betrieb von Holger Heilingloh in Großwalbur . Die Prüfung fand für 45 Auszubildende aus der Landwirtschaft des Bezirks Oberfranken-West statt. Dieser Bereich erstreckt sich von Kronach bis Forchheim.Der praktische Teil erfolgt in fünf landwirtschaftlichen Betrieben, und die Theorie wird in der Berufsschule Coburg erlernt. Heute ist der schriftliche Prüfungstermin. Damit ist die Gehilfenprüfung zum Landwirt/zur Landwirtin abgeschlossen.Die Prüfung bedeutete einen hohen Aufwand für die 45 Auszubildenden und für die Prüfer. Jeweils zwei Prüfer beschäftigten sich drei Stunden lang mit dem Wissen eines Auszubildenden. Prüfungsfächer waren die Pflanzen- und Tierproduktion sowie Wirtschaftslehre und Sozialkunde. 28 Auszubildende haben die klassische duale Ausbildung durchlaufen mit einem Berufsgrundschuljahr und zwei Jahren Berufsschule in Kombination mit der Ausbildung auf landwirtschaftlichen Betrieben. 17 Absolventen nahmen an einer außerlandwirtschaftlichen Ausbildung teil. Sie beteiligten sich am Bildungsprogramm Landwirt und haben sich am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg über drei Jahre in Blockbeschulung landwirtschaftliches Wissen angeeignet. Für die Meisterausbildung sind nochmals drei Semester lang Schulbank drücken notwendig. Auch ist der Besuch der Technikerschule in Theorie in Triesdorf im Landkreis Ansbach (Mittelfranken) möglich.Für den Dienstleistungsbetrieb ist die höhere Landbauschule zum Agrar-Betriebswirt mit Studium erforderlich. Nach erfolgter Prüfung meinte Landwirtschaftsdirektor Hans Vetter: "Relativ gute Prüfungsergebnisse wurden erreicht." Prüfling Julia Faber pflichtete ihm in gewisser Weise bei, als sie sagte: "Die Prüfung ist machbar und zu bewältigen."