Sie leben das gesellige Miteinander

Hoch im Kurs steht vor der Ehrungsabend der Gemeinde, deshalb war auch heuer wieder die Frohnlacher Kultur- und Sporthalle mit fast 300 angemeldeten Gästen sehr gut gefüllt.

Bürgermeister Bernd Reisenweber (BG) zeigte auf, dass Vereine in der Gemeinde Tradition haben und für Vielfalt sorgen. Die lange Geschichte vieler Vereine sieht Reisenweber als Beweis dafür, dass "die Menschen, die hier leben das gesellige Miteinander in den Vereinen schätzen und die Vereine alles richtig gemacht haben". Als Gratwanderung bezeichnete der Bürgermeister die Balance zwischen Tradition, Moderne und Trends. Hinzu kommen immer mehr Regeln und Vorschriften, die gerade den kleinen Vereinen das Leben nicht leichter machen.

Im Mittelpunkt standen die Auszeichnungen für besondere Verdienste im sportlichen, kulturellen oder sozialen Bereich von vier Einzelpersonen und einem Ortsverband. Diese wurden mit der Verleihung der goldenen Medaille der Gemeinde gewürdigt.

Eine Anerkennung erhielt auch Walter Hegner für seine Erfolge im Taiji. Er belegte bei den unterschiedlichen Meisterschaften bis auf bayerische und baden-württembergische Ebene erste und zweite Plätze. Außerdem kam er beim Deutschland Cup, der Inntal Trophy und der Deutschen Meisterschaft ebenfalls unter die besten Drei und errang zwei "Top-Five"-Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft in Athen.

Gemeindemedaille in Gold

Seit 2008 gehört Gudrun Maria Schaller für die Gemeinde dem Seniorenbeirat des Landkreises an, um sich für die Belange der Ebersdorfer Senioren und Seniorinnen einzusetzen. So unterstützte sie die Etablierung des Projektes "Häusliche Hilfen" von Beginn an und begleitet das Team bis heute. Gudrun Maria Schaller ist außerdem Gründungsmitglied des Fördervereins für das BRK-Haus für Betreuung und Pflege, welcher sich für die Verbesserung der Pflegesituation einsetzt. "In der Gemeinde ist sie zu einer kompetenten und verlässlichen Ansprechpartnerin geworden, von deren Engagement alle profitieren", hieß es in der Laudatio.

Auf Gerd Schultheiß kann sich der Radsportverein Solidarität Frohnlach zu 100 Prozent verlassen. Seit 18 Jahren ist er eine tragende Säule im Vorstand und bringt sich auch in der Jugendarbeit des Vereins aktiv ein. Große Erfolge konnte er auch als Aktiver verbuchen. "Der RSV Frohnlach ist und kann stolz auf Gerd Schultheiß sein, der sein ehrenamtliches Engagement mit hoher Einsatzbereitschaft, Professionalität und persönlicher Motivation ausübt", war es der Laudatio zu entnehmen.

Pascal Höhn vom Team HÜÄH stellte im vergangenen Jahr sein Rennradfahrtalent mehrmals unter Beweis und erbrachte bei überregionalen Sportveranstaltungen, wie dem "Race Around Austria" oder der Erzgebirgstour beeindruckende Leistungen.

Seit fast sechs Jahrzehnten brennt Klaus Linder vom TV Ebersdorf für den Tischtennissport. Da er bei der Senioren-Einzelmeisterschaft für Bayern antrat, konnte er die Ehrung nicht entgegennehmen. Er hat als Aktiver die meisten Einsätze in der Abteilung absolviert und an mehreren Weltmeisterschaften teilgenommen. Höhepunkt war 2018 sein Start an der WM in Las Vegas. "Er ist ein Vorbild für junge Menschen, die sich in örtlichen Vereinen sportlich und ehrenamtlich engagieren", hieß es in der Laudatio.

Der VdK Ortsverband Ebersdorf-Frohnlach wurde neben den Einzelpersönlichkeiten ebenfalls ausgezeichnet. Seit über fünf Jahren wird vom Ortsverband die Kleiderkammer betrieben. Diese findet regen Anklang. Das eingenommene Geld geht ohne Abzüge direkt als Spende an verschiedene Organisationen. Der größte Teil der Einnahmen fließt aufs Spendenkonto der Gemeinde, um damit Menschen aus der Kommune zu unterstützen, die diese Hilfe benötigen. Zwischenzeitlich wurden 18 000 Euro eingezahlt.Vorsitzender Fredi Schmidt zeichnet sich mit seiner Frau Regina und seinem Sohn Thorsten für das Kleider-Kammer-Team verantwortlich. Dort arbeiten Margit und Siegfried Beck, Werner und Hiltrud Reich, Roswitha und Wolfgang Büchner, Roswitha Schramm, Annemarie Hetz, Gerda Bischoff, Herma Hagen, Rita Griebel, Margarethe Trambusch und Martina Krey mit. Alexeandra Kemnitzer