Sie kamen von einer Gerichtsverhandlung

Ein junges slowakisches Pärchen auf der Durchreise von Berlin nach Italien ist von einer Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Donnerstagvormittag am Rastplatz Sophienberg kontrolliert worden. Beide waren mit ihrem VW Golf auf der A 9 in südlicher Richtung unterwegs. Die Polizisten stellten fest, dass gegen den 28-jährigen Fahrer eine Fahndungsnotierung aufgrund einer Straftat im Bundesgebiet bestand. Im Rahmen des Gesprächs stellte sich heraus, dass sich die beiden Slowaken wegen einer Gerichtsverhandlung mit Betäubungsmittelbezug in Berlin befanden. Passend zum Thema fanden die Beamten im Rucksack des Mannes mehrere Cannabissamen. Da ein durchgeführter Urintest bei ihm ebenfalls positiv ausfiel, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann wurde wegen der Drogenfahrt und des Besitzes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.