Sie helfen, Leben zu retten

Die BRK-Bereitschaft Neuenmarkt-Wirsberg zählt zu den Stützen im Landkreis Kulmbach. Diese Feststellung traf Kreisvorsitzender Klaus Peter Söllner bei einem Ehrenabend im BRK-Heim in Hegnabrunn. Mit Fabian Schmidt, Ariane Schmidt und Ursula Heyert erhielten drei Aktive für ihren langjährigen Dienst die Auszeichnungsspange.

Bereitschaftsleiter Christopher Kreuzer erinnerte an die zahlreichen Sanitätsdienste. Im Einsatz sei man unter anderem bei einem Waldbrand bei Römersreuth und beim verheerenden Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Menchau gewesen. Auch die Kameradschaft habe man gepflegt und ein Ausbildungslager in Neufang durchgeführt.

Das diesjährige Ausbildungslager sei vom 28. bis 30. August bei der Patenbereitschaft in Frohnlach-Ebersdorf vorgesehen. Die Abschlussarbeiten an der Garage am Schulweg kündigte Christopher Kreuzer für Ende März an, die Renovierung des Bereitschaftsraumes in Hegnabrunn für September.

Der Helfer vor Ort sei zu 248 Einsätzen gerufen worden. Da sei es gelungen, elf Personen zu reanimieren.

Klaus Peter Söllner freute sich, dass es immer wieder gelinge, junge Leute für die Arbeit in der Bereitschaft zu begeistern.

Auch Kreisbereitschaftsleiter Kai Ramming und die Bürgermeister Siegfried Decker und Hermann Anselstetter lobten das außerordentliche Engagement der Bereitschaft. Ein Grußwort sprach auch Detlef Fischer für den Förderverein. Fischer verwies darauf, dass die Helfer vor Ort in den zurückliegenden 20 Jahren geholfen habe, vielen Menschen das Leben zu retten. Werner Reißaus