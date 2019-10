Sie hatten zu viel getrunken

Am Sonntag hatte die Polizei es mit Betrunkenen zu tun: Kurz vor drei Uhr gab es einen Einsatz mit einem stark betrunkenen Gast in einer Gaststätte im Steinweg. Der 26-Jährige war alkoholbedingt mehrfach gestürzt. Da er sich auch in Gegenwart der Streife aggressiv verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Ein Alko-Test ergab einen stolzen Wert von 2,3 Promille. Fast zeitgleich randalierte ein 29-Jähriger in einem Lokal in der Pödeldorfer Straße. Auch hier war sehr viel Alkohol im Spiel. Da sich auch dieser Betrunkene nicht beruhigen ließ, wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen. pol