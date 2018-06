Sie dürfen bauen

db



Mit mehreren Bauanfragen beschäftigte sich der Stadtrat in seiner Sitzung. Keine Einwände gab es gegen den Neubau einer 165 Quadratmeter großen Lagerhalle als Anbau an ein bestehendes Gewerbeobjekt in der Industriestraße 11 bis 13. Ebenfalls befürwortet wurde der Anbau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle an eine bestehende Scheune in Schwand 18. Auch private Häuslebauer dürfen sich ihren Traum erfüllen: In der Bachstraße 3 bauen die Grundstückseigentümer ein neues Einfamilienhaus mit Carport.