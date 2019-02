Sie blickt nur nach vorne

Lina Kröniger feierte ihren 90. Geburtstag, geboren wurde sie in Traindorf, aufgewachsen ist sie in Mangersreuth. Sie machte eine Ausbildung in einer Spinnerei in Kulmbach, danach arbeitete sie in einer Gießerei in Wunsiedel. In der Grundschule in Breitengüßbach arbeitete sie als Reinigungskraft bis zum Eintritt in die Rente im Jahr 1994. Seit 1971 wohnt die Jubilarin in Unteroberndorf. Sie war 29 Jahre mit Herbert Kröniger verheiratet, der 1992 im Alter von 80 Jahren starb. Sie hat einen Sohn und zwei Töchter und mittlerweile sieben Enkel sowie 13 Urenkel. Lina Kröniger genießt jeden Tag. Sie schaut stets nach vorne und geht viel spazieren. Zu ihren Hobbies zählen Stricken und die Gartenarbeit. Glückwünsche überbrachten namens der Gemeinde Erste Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder, Pfarrer Markus Schürrer für die katholische Kirche sowie die Seniorenbeauftragte Christine Dratz und natürlich die ganze Familie. red