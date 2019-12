Sichtungsturnier mit toller Resonanz

Auf großes Interesse ist das Fußball-Sichtungsturnier der DFB-Stützpunkte am vergangenen Wochenende gestoßen, dass der DFB-Stützpunkt Haßberge (Standort Sand) in Kooperation mit dem Friedrich-Rückert-Gymnasium in der Dreifachsporthalle am Schulzentrum Ebern veranstaltete.

Die Fußballer des Jahrgangs 2008 zeigten eindrucksvoll ihr Können. Die teilnehmenden DFB-Stützpunkte Coburg, Hof, Großbardorf, Kulmbach-Friesen, Bamberg, Forchheim und Haßberge spielten jeweils mit gemischten Mannschaften, die von den Coaches der einzelnen Stützpunkte betreut wurden. Mit hoher Motivation gingen die Fußballer der Talentförderung zur Sache.

Dadurch, dass das Turnier nicht in einem Platzierungsmodus gespielt wurde, wurde auch der Druck von den einzelnen Spielern genommen. Jedes Mädchen und jeder Junge spielte frei und ungezwungen auf. Am Ende stand ein hervorragendes Niveau in den einzelnen Spielen, was immer wieder durch Applaus der zahlreich anwesenden Eltern, Verwandten und Talentkiebitze bedacht wurde.

Am Nachmittag war der Jahrgang 2007 an der Reihe. Auch hier wurde in gemischten Mannschaften gekickt. Spielten die 2008er noch recht unbekümmert auf, so war bei den Kickern aus dem Jahrgang 2007 schon die eine oder andere taktische Raffinesse zu beobachten.

Stefan Greubel, Regionalauswahltrainer für die Jahrgänge 2007/08, lobte das Engagement der Jugendlichen. Einzelne Spieler werden eine Einladung zum nächsten Sichtungslehrgang für die Regionalauswahl Nordbayern erhalten. heu